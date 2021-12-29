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Видео: в Комарово двое мужчин устроили мусорный перформанс

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Возможно, таким образом они решили отомстить за невывезенный мусор.

Неизвестные свалили мусор ко входу в Музей Келломяки-Комарово. Там же заседают депутаты муниципального совета. Видео с камер было опубликовано 9 января в группе "Комарово" в "ВКонтакте", а сам инцидент произошел 8 января.

На кадрах видно, как хулиганы приехали ко входу на машине, вытащили мусор на улицу, а затем уехали.

Это явное административное правонарушение и соответствующее заявление будет направлено в правоохранительные органы. Не будем даже говорить о моральных качествах этих нарушителей, всем и так ясно.

говорится в сообщении.

В группе отметили, что местные власти по возможности содействуют в своевременном вывозе мусора. Проблема возникла на дачных территориях, с которых ГУП ДО "Пригородное" не вывозил мусор на новогодних праздниках. В связи с этим предполагается, что злоумышленниками могут быть недовольные дачники. 

Сегодня в группе указали на то, что для "мусорного перфоманса" точно выбрали не то место, так как местная администрация за вывоз не отвечает, но и так старается, чтобы все было чисто. 

В остальных районах Петербурга ситуация пока далека от идеала. 

Видео: ВКонтакте / Комарово

Теги: комарово, мусор, мусорная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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