Видео: в Комарово двое мужчин устроили мусорный перформанс

Возможно, таким образом они решили отомстить за невывезенный мусор.

Неизвестные свалили мусор ко входу в Музей Келломяки-Комарово. Там же заседают депутаты муниципального совета. Видео с камер было опубликовано 9 января в группе "Комарово" в "ВКонтакте", а сам инцидент произошел 8 января.

На кадрах видно, как хулиганы приехали ко входу на машине, вытащили мусор на улицу, а затем уехали.

Это явное административное правонарушение и соответствующее заявление будет направлено в правоохранительные органы. Не будем даже говорить о моральных качествах этих нарушителей, всем и так ясно. говорится в сообщении.

В группе отметили, что местные власти по возможности содействуют в своевременном вывозе мусора. Проблема возникла на дачных территориях, с которых ГУП ДО "Пригородное" не вывозил мусор на новогодних праздниках. В связи с этим предполагается, что злоумышленниками могут быть недовольные дачники.

Сегодня в группе указали на то, что для "мусорного перфоманса" точно выбрали не то место, так как местная администрация за вывоз не отвечает, но и так старается, чтобы все было чисто.

В остальных районах Петербурга ситуация пока далека от идеала.

Видео: ВКонтакте / Комарово