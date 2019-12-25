Стало известно, что молодого человека сбил автомобиль на Благодатной улице

По данным пресс-службы СПб ГУП "Горэлектротранс", пострадавшего сбил автомобиль.

Днем 8 августа 2018 года на Благодатной автомобиль сбил молодого человека. В социальных сетях опубликовано видео с места происшествия.

По данным пресс-службы СПб ГУП "Горэлектротранс", пострадавшего сбил автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС зафиксировали данные автомобиля- виновника ДТП.

Ранее стало известно, кому будут вручать повестки на автостоянках. В документе указано, что действие приказа "распространяется на штатных сотрудников первичных организаций, входящих в состав филиала "Калининский" ОО СПб ГО ВОА, которые подлежат мобилизации".

Фото: Piter.tv

