Стало известно, что лишь 2% петербуржцев используют паркоматы для оплаты парковки

Самый распространенный метод – мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

В пятницу, 21 июля, в пресс-службе Комитета по транспорту сообщили о статистике, которая касается способа оплаты парковки. Только 2,5% жителей Петербурга используют паркомат.

Самый распространенный метод – мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Таким образом рассчитываются 57,4% человек. Кроме того, СМС пользуются 15%.

Приложение лидирует из-за удобного интерфейса: через него можно продлевать и останавливать парковку, возвращать деньги за неиспользованное время и пополнять счет картой любого банка.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала сделать общедоступную парковку на Гатчинском шоссе вместо стоянки.

Фото: Piter.TV