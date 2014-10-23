  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала сделать общедоступную паковку на Гатчинском шоссе вместо стоянки
Сегодня, 14:01
162
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала сделать общедоступную паковку на Гатчинском шоссе вместо стоянки

0 0

Петербургская прокуратура потребовала вернуть общедоступную паковку вместо незаконной стоянки на Гатчинском шоссе. Ведомство нашло в этом нарушение законодательства.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности гаражно-строительного кооператива ГСК "Орбита". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, ГСК арендует земельный участок общей площадью 1800 квадратных метров на Гатчинском шоссе. Земля используется как гостевая парковка для безвозмездной парковки.

В ходе проверки прокуратуры вскрыто, что в нарушение требований законодательства периметр земельного участка обнесен металлическим ограждением, на въезде установлен шлагбаум, а внутри территории нанесена парковочная разметка.

Теперь гаражно-строительный кооператив должен устранить выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что на МКАД жестко столкнулись два грузовика.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии