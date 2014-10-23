Прокуратура потребовала сделать общедоступную паковку на Гатчинском шоссе вместо стоянки

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности гаражно-строительного кооператива ГСК "Орбита". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, ГСК арендует земельный участок общей площадью 1800 квадратных метров на Гатчинском шоссе. Земля используется как гостевая парковка для безвозмездной парковки.
В ходе проверки прокуратуры вскрыто, что в нарушение требований законодательства периметр земельного участка обнесен металлическим ограждением, на въезде установлен шлагбаум, а внутри территории нанесена парковочная разметка.
Теперь гаражно-строительный кооператив должен устранить выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что на МКАД жестко столкнулись два грузовика.
Фото: прокуратура Петербурга
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