Стало известно, что компания N3 group выкупила разработчика сайтов Func

В портфель петербургской N3 group входят компании "Нетрика", "Нетрика.Медицина" "Гринлабс", "Петербургский ИВЦ", "ЭлНетМед" и ITentika. Общий оборот активов составляет около 2 млрд руб.

Стало известно, что Инвестиционно-управляющая компания N3 group, которую создали на базе группы ИТ-компаний "Нетрика", приобрела разработчика сайтов Func. Последний входит в топ 150-рейтинга рунета, сообщают в пресс-службе N3 group.

Func разрабатывает интерфейсы сайтов, веб-сервисы и мобильные приложения для ритейла, а также культурные и спортивные проекты. За девять лет работы студия работы реализовала более 60 проектов. Сообщается, что по итогам сделки Func сохранит команду.

Добавим, что в портфель петербургской N3 group входят компании "Нетрика", "Нетрика.Медицина" "Гринлабс", "Петербургский ИВЦ", "ЭлНетМед" и ITentika. Общий оборот активов составляет около 2 млрд руб.

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Фото: Piter.tv

