Ubisoft представила геймплей The Division Resurgence для мобильных устройств

Клиентам презентовали мобильную версию игры по второй части проекта The Division.

Студия-разработчик Ubisoft представила геймплей новой игры The Division Resurgence, которая выйдет на мобильных устройствах. Зрителям показали, что сюжет перенесет пользователей в период до начала событий из первой части оригинальной серии The Division. В новинке предусмотрена собственная база, которую придется развивать. По большей части механика игры напоминает компьютерную версию второй части проекта.Создатели уточнили, что новинка получит специализации и карту, как в The Division 2.

Стоит отметил, что действие игры будет развиваться на территории Нью-Йорке, когда в американском городе еще не было агентов. Геймерам предстоит использовать новые классы для персонажей, бороться против бандитов и исследовать город вместе с друзьями. Официальный релиз проекта не раскрыт, но игра предусмотрена для возрастной категории от 16 лет.

Netflix анонсировал Kingdom: The Blood — RPG по мотивам сериала "Королевство зомби".

Фото и видео: YouTube / Ubisoft