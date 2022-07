Netflix анонсировал Kingdom: The Blood — RPG по мотивам сериала "Королевство зомби"

Над проектом работает южнокорейская студия разработки.

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал новый проект Kingdom: The Blood. Речь идет о компьютерной игре (RPG) по мотивам южнокорейского хоррор-сериала "Королевство зомби". Зрителям показали геймплей с хардкорным экшеном и высококачественной графикой. Разработчики отметили, что каждая сцена в ролике создавалась с использованием внутриигровых ассетов.

Напомним, что созданием проекта Kingdom: The Blood занимается южнокорейская студия Action Square (известная такими работами как Anvil, Blade II: The Return of Evil), а издателем выступает Netflix. Пользователи смогут сами создавать своих персонажей, бороться против зомби, путешествовать по историческим местам средневековой Кореи. В частности, разработчики приглашали для захвата боевых движений профессионального исполнителя корейского традиционного танца с мечами. В игре запланирован сюжетный режим, который последует за событиями, происходившими в сериале, а также режим Conquest с босс-битвами.

На текущий момент официальной даты выхода у Kingdom: The Blood нет.

Netflix показал фрагмент сериала "Обитель зла".

Фото и видео: YouTube / ACTION SQUARE