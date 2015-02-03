Стало известно, что дефицит рабочих на стройках в Петербурге может превысить 60%

До недавнего времени дефицит рабочей силы на стройплощадках составлял 25%.

Стало известно, что строительные компании, которые работают в Петербурге, могут столкнуться с дефицитом рабочей силы. По мнению экспертов, он может достигать 60%. Об этом 10 марта сообщает "РБК Петербург".

Как рассказал генподрядчик "СтройКрафт", до недавнего времени дефицит рабочей силы на стройплощадках составлял 25%. В ближайшее время из-за падения курса рубля ситуация с оттоком трудовых мигрантов усугубится, что приведет к увеличению дефицита рабочей силы более чем в два раза.

По словам президента "ЛенОблСоюзСтрой" Руслана Юсупова, мигрантов, которые отправляли деньги в другие страны, напрямую затронули введенные в России ограничения на покупку валюты и переводы за рубеж.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мигрант наврал об избиении в полиции, чтобы избежать выдворения из России. В ходе служебной проверки мигрант вновь был опрошен и пояснил, что обратиться в больницу с жалобой на полицию ему посоветовали родственники.

Фото: pexels

