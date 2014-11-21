Стало известно, что автобус №29 свяжет станции "Петроградская" и "Крестовский остров" с ЖК

На линию они должны выйти не позднее июля следующего года.

В четверг, 23 декабря, стало известно, что в Петербурге автобусы нового маршрута №29 свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами.

Как рассказали в комитете по транспорту, на линию они должны выйти не позднее июля следующего года. Вместимость автобусов не менее 19 человек.

Автобусы №29 свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами на наб. Мартынова, наб. Гребного канала и пансионом на Бычьем острове - написали в сообщении.

Ранее через 100 дней на улицы Петербурга выйдут новые модели автобусов. Новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская".

Фото: Piter.tv