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Стало известно, что автобус №29 свяжет станции "Петроградская" и "Крестовский остров" с ЖК
Вчера, 23:42
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Стало известно, что автобус №29 свяжет станции "Петроградская" и "Крестовский остров" с ЖК

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На линию они должны выйти не позднее июля следующего года.

В четверг, 23 декабря, стало известно, что в Петербурге автобусы нового маршрута №29 свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами. 

Как рассказали в комитете по транспорту, на линию они должны выйти не позднее июля следующего года. Вместимость автобусов не менее 19 человек.

Автобусы №29 свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами на наб. Мартынова, наб. Гребного канала и пансионом на Бычьем острове

 - написали в сообщении.

Ранее через 100 дней на улицы Петербурга выйдут новые модели автобусов. Новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская".

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, жилой комплекс, крестовский остров, петроградская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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