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Через 100 дней на улицы Петербурга выйдут новые модели автобусов
Сегодня, 19:19
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Через 100 дней на улицы Петербурга выйдут новые модели автобусов

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Новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская".

В среду, 22 декабря, в комтрансе сообщили, что осталось 100 дней до запуска новой модели транспортного обслуживания петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Первый этап запустят 1 апреля - на 97 маршрутов выйдут 864 новых современных автобуса в лазурной ливрее. Из них 24 маршрута новые "социальные" трассы, на них будут действовать проездные билеты льготников. 

Добавим, что новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская". Автобусы будут курсировать с шести часов утра до полуночи по будням и выходным, интервалы составят 12 минут в часы пик и 15-20 минут в остальное время.

Ранее вечером 22 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобус, маршрут, новые автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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