Через 100 дней на улицы Петербурга выйдут новые модели автобусов

Новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская".

В среду, 22 декабря, в комтрансе сообщили, что осталось 100 дней до запуска новой модели транспортного обслуживания петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Первый этап запустят 1 апреля - на 97 маршрутов выйдут 864 новых современных автобуса в лазурной ливрее. Из них 24 маршрута новые "социальные" трассы, на них будут действовать проездные билеты льготников.

Добавим, что новый путь автобуса №21 пройдет от метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до метро "Ладожская". Автобусы будут курсировать с шести часов утра до полуночи по будням и выходным, интервалы составят 12 минут в часы пик и 15-20 минут в остальное время.

Ранее вечером 22 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов.

Фото: Piter.tv

