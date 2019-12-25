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Стало известно, что антидепрессанты могут снизить риск осложнений при сахарном диабете
Сегодня, 12:32
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Стало известно, что антидепрессанты могут снизить риск осложнений при сахарном диабете

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Риск микрососудистых осложнений снижался в 0,92 раза.

Ученые из Китая и Тайваня провели исследование и выяснили, что прием антидепрессантов снижает риск осложнений при сахарном диабете. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Специалисты изучили данные 36 тыс. пациентов с сахарным диабетом и депрессивными расстройствами. Некоторые из этих пациентов для улучшение своего психического состояния принимали антидепрессанты.

Выяснилось, при регулярном приеме антидепрессантов риск макрососудистых осложнений стал ниже в 0,92 раза. Кроме того, уменьшился и риск смертельного исхода примерно в 0,86 раза.

Положительный эффект оказало и периодическое употребление антидепрессантов.

Ранее мы писали, что в Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди. 

Фото: pixabay 

Теги: антидепрессанты снизили риск осложнений при диабете, китайские ученые
Категории: Новости России, Лента новостей,

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