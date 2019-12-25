Стало известно, что антидепрессанты могут снизить риск осложнений при сахарном диабете

Ученые из Китая и Тайваня провели исследование и выяснили, что прием антидепрессантов снижает риск осложнений при сахарном диабете. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Специалисты изучили данные 36 тыс. пациентов с сахарным диабетом и депрессивными расстройствами. Некоторые из этих пациентов для улучшение своего психического состояния принимали антидепрессанты.
Выяснилось, при регулярном приеме антидепрессантов риск макрососудистых осложнений стал ниже в 0,92 раза. Кроме того, уменьшился и риск смертельного исхода примерно в 0,86 раза.
Положительный эффект оказало и периодическое употребление антидепрессантов.
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Фото: pixabay
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