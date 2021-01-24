Стало известно, что ЖКХ Петербурга ждет реорганизация

Катализатором для запуска реформы стал провальный зимний сезон 2021–2022 гг., когда город не справлялся с уборкой снега.

Стало известно, что до конца 2022 года в Петербурге реорганизуют систему районных жилищных агентств. Они занимаются управлением госжилфондом, инженерной инфраструктуры и внешним благоустройством города. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

По данным "Ведомости Санкт-Петербург", на сегодняшний день в городе 18 агентств. Все они носят статус государственных казенных учреждений. Власти города планируют перевести их из статуса ГКУ в ГБУ (бюджетные учреждения), чтобы изменить полномочия.

Созданные ГБУ могут самостоятельно заниматься уборкой земель общего пользования. При этом они будут использовать штатных дворников и собственную уборочную технику. По словам руководителя регионального центра НП "ЖКХ контроль" Аллы Бредец, катализатором для запуска реформы стал провальный зимний сезон 2021–2022 гг., когда город не справлялся с уборкой снега.

Сообщается, что для ГБУ планируют закупить 1160 единиц уборочной техники, которая будет находиться в ведении жилищных агентств. В штат новых учреждений возьмут более 4000 дворников, 1160 механизаторов и 1100 инженерно-технических работников.

Ранее петербуржцам рассказали о преимуществах портала ГИС ЖКХ. Им напомнили о работе Государственной информационно системы ЖКХ — платформы, на которой можно получить всю информацию о сфере ЖКХ.

Фото: Piter.tv



