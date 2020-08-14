Петербуржцам рассказали о преимуществах портала ГИС ЖКХ

Петербуржцам напомнили о работе Государственной информационно системы ЖКХ — платформы, на которой можно получить всю информацию о сфере ЖКХ.

Горожане могут ввести и проверить показания приборов учета, узнать тарифы ЖКУ, пообщаться с соседями, проверить наличие лицензии у управляющей компании и многое другое, пишет портал "Строительный Петербург".

Регистрация на портале не потребуется, если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Скачать приложение ГИС ЖКХ также можно на смартфоны с iOS и Android.

В будущем ресурс будет расширять свой список интеграций с другими региональными и муниципальными информационными системами, чтобы горожане могли получать еще больше информации на одной площадке.

Фото: Piter.tv