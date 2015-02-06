Стало известно, что ВСМ вернет грузовые поезда на отобранные "Сапсанами" рельсы

Возврат грузовых поездов на рельсы, которые были отданы "Сапсанам", поможет снизить конечную стоимость товаров.

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург освободит рельсы для грузовых поездов, которые пустили по окольным путям из-за "Сапсанов". О новой дороге рассказал эксперт по пассажирскому автотранспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин в беседе с "Невскими новостями".

По словам эксперта, запуск "Сапсанов" по обычным рельсам негативно сказался на грузоперевозках. Их стоимость выросла, что привело к росту конечной стоимости товаров. После того, как с главного хода убрали грузовые поезда, плечо прохождения грузов по направлению Москва — Северо-Запад заметно увеличилось.

Так, из-за длинного пути дорожает любая продукция, которая перемещается на этом плече. Таким образом, возврат грузовых поездов на рельсы, которые были отданы "Сапсанам", поможет снизить конечную стоимость товаров.

Ранее склады на Лиговском проспекте могут снести ради строительства вокзала ВСМ. Именно на этом месте РЖД планирует построить новый вокзал.

Фото: Piter.tv