Стало известно, что Смольный запретил установку контейнерных площадок муниципалам

Законопроект вместе с этим корректирует экологический кодекс города и закон о местном самоуправлении.

В Петербурге обязанность обустраивать контейнерные площадки переходит от местного самоуправления городской администрации. В среду, 25 мая, парламент принял соответствующий законопроект в третьем чтении.

Законопроект вместе с этим корректирует экологический кодекс города и закон о местном самоуправлении. Добавим, что во время первого чтения представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко говорил, что размещать и содержать контейнерные площадки накопления ТКО предстоит районным администрациям, а за территориальную схему размещения площадок и ведение их реестра будет отвечать комитет по природопользованию.

Ранее мы сообщали, что регоператор Ленобласти организовал сбор и утилизацию мусора с экотроп. В этом году в регионе пройдет 8 экологический акций, которые помогут очистить территории региона от мусора.

Фото: piter.tv

