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Стало известно, что Роспотребнадзор проверит IKEA на соблюдение прав потребителей
Вчера, 22:55
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что Роспотребнадзор проверит IKEA на соблюдение прав потребителей

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По закону "О защите прав потребителей" юрлица, действующие от зарубежных брендов, должны нести ответственность перед своими клиентами, добавили в ведомстве. 

Роспотребнадзор присоединится к разбирательству "Общественной потребительской инициативы" против шведской компании IKEA. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в ведомстве. 

Шведскую компанию обвиняют в том, что она якобы нарушила права неопределенного круга потребителей, решив покинуть российский рынок. В Роспотребнадзоре отметили, что "Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан".

По закону "О защите прав потребителей" юрлица, действующие от зарубежных брендов, должны нести ответственность перед своими клиентами, добавили в ведомстве. 

Ранее мы сообщали, что с фабрики IKEA в Тихвине могут уволить до 500 сотрудников. При этом информация о желании Hoff купить это предприятие, на данный момент не нашла подтверждения.

Фото: phxere

Теги: ikea, разбирательство, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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