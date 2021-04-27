Стало известно, что Роспотребнадзор проверит IKEA на соблюдение прав потребителей

По закону "О защите прав потребителей" юрлица, действующие от зарубежных брендов, должны нести ответственность перед своими клиентами, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор присоединится к разбирательству "Общественной потребительской инициативы" против шведской компании IKEA. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в ведомстве.

Шведскую компанию обвиняют в том, что она якобы нарушила права неопределенного круга потребителей, решив покинуть российский рынок. В Роспотребнадзоре отметили, что "Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан".

По закону "О защите прав потребителей" юрлица, действующие от зарубежных брендов, должны нести ответственность перед своими клиентами, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что с фабрики IKEA в Тихвине могут уволить до 500 сотрудников. При этом информация о желании Hoff купить это предприятие, на данный момент не нашла подтверждения.

Фото: phxere