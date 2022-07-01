С фабрики IKEA в Тихвине могут уволить до 500 сотрудников

При этом информация о желании Hoff купить это предприятие, на данный момент не нашла подтверждения.

На одном из крупнейших предприятий IKEA, деревообрабатывающем заводе в Тихвине прошло собрание коллектива, на котором было объявлено о планах сократить половину из тысячи сотрудников.

На прошедшем собрании, по словам сотрудников, присутствовали представители прокуратуры и службы занятости, чтобы избежать нарушений. Добровольно подписавшим соглашение об увольнении предлагают выплату 7-8 окладов плюс бонусы. При этом в профсоюзе отмечают, что заставить подписать соглашение об уходе никто не может. Также уточняется, что с 5 июля и до конца месяца работники обязаны явиться по явочным листам, выданным на собрании.

При этом в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что фабрику может купить Hoff. Однако Hoff не подтвердил эту информацию. В пресс-службе гипермаркета заявили, что такие переговоры сейчас не ведутся.

Ранее стало известно, что IKEA не собирается прекращать финансирование развязки в Кудрово.

Фото: ВКонтакте / ПРОФСОЮЗ ИКЕА ТИХВИН

Видео: Telegram / Shot