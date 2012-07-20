Стало известно, что Подмосковье поддержит McDonald’s при переходе под управление российского бизнеса

По словам Воробьева, после запуска власти окажут "всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти поддержат сети McDonald"s при переходе под управление российских партнеров. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает телеканал "360".

По словам Воробьева, после запуска власти окажут "всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение". Он добавил, что "McDonald"s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании. Почти 10 тысяч человек работают в ресторанах Московской области".

В регионе расположено 140 ресторанов, поставщики могут обеспечить бесперебойные поставки продуктов в McDonald"s, они "привыкли работать по самым высоким стандартам".

Ранее мы сообщали, что "Теремок" установит свои фудтраки на месте закрывшихся McDonald"s. Директор компании отметил, что потребность и спрос есть.

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