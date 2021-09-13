"Теремок" установит свои фудтраки на месте закрывшихся McDonald's

Директор компании отметил, что потребность и спрос есть.

"Теремок" откроет пять своих фудтраков около недавно закрывшихся ресторанов "Макдональдс". Об этом 29 марта сообщил гендиректор ООО "Теремок-Русские блины" Виталий Свидовский. Предприниматель выступил на мероприятии, посвященном подведению промежуточных итогов нацпроекта "Производительность труда".

Свидовский отметил, что спрос на продукцию компании есть. Кроме того, в фудтраке более демократичные цены. У "Теремка" есть для установки необходимое оборудование. Сейчас компания готовит обращение.

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Фото: ВКонтакте / Теремок