Стало известно, что Петербург получит почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро

Фонд национального благосостояния выделит 96,7 млрд рублей на обновление состава вагонов в петербургском метрополитене. Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе Смольного.
Софинансирование позволит заменить 950 вагонов метро, это почти половина действующего подвижного состава. На первой линии заменят устаревшие вагоны, а на второй линии обновят вагоны. Масштабная модернизация проводится впервые за 30 лет.
Ранее мы сообщали, что седьмой день в Петербурге проходит антивоенная акция, участников задерживают.
Фото: Piter.tv
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