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Стало известно, что Петербург получит почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро
Сегодня, 22:55
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Стало известно, что Петербург получит почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро

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Софинансирование позволит заменить 950 вагонов метро, это почти половина действующего подвижного состава.

Фонд национального благосостояния выделит 96,7 млрд рублей на обновление состава вагонов в петербургском метрополитене. Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе Смольного. 

Софинансирование позволит заменить 950 вагонов метро, это почти половина действующего подвижного состава. На первой линии заменят устаревшие вагоны, а на второй линии обновят вагоны. Масштабная модернизация проводится впервые за 30 лет. 

Ранее мы сообщали, что седьмой день в Петербурге проходит антивоенная акция, участников задерживают.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вагоны, метро, модернизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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