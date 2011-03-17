Стало известно, что Петербург получит почти 100 млрд рублей на новые вагоны метро

Софинансирование позволит заменить 950 вагонов метро, это почти половина действующего подвижного состава.

Фонд национального благосостояния выделит 96,7 млрд рублей на обновление состава вагонов в петербургском метрополитене. Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

Софинансирование позволит заменить 950 вагонов метро, это почти половина действующего подвижного состава. На первой линии заменят устаревшие вагоны, а на второй линии обновят вагоны. Масштабная модернизация проводится впервые за 30 лет.

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Фото: Piter.tv

