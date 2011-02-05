Стало известно, что H&M грозит суд из-за ухода из Петербурга

Зарубежные бренды чаще всего заключают долгосрочные договоры аренды и условия по их расторжению довольно жесткие.

Судебные разбирательства могут ждать розничную сеть по торговле одеждой Hennes&Mauritz (H&M), которая уходит из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анну Лапченко.

Зарубежные бренды чаще всего заключают долгосрочные договоры аренды и условия по их расторжению довольно жесткие. Так часто документы, которыми связаны магазины и ТЦ, чаще всего не предусматривают расторжение.

По словам юриста АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Андрей Есманский, по закону арендатор вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора лишь в отдельных случаях, связанных с нарушениями со стороны арендодателя или непригодностью предмета аренды для использования.

В случае отсутствия основания для одностороннего расторжения и при отказе арендодателя от расторжения договора по обоюдному согласию арендатор будет связан договором аренды до конца его срока. Есманский отмечает, что арендатор обязан будет вносить арендную плату, а в случае нарушения договора — выплачивать предусмотренные им штрафы.

Напомним, компания пришла в Петербурге в 2009 году. В холдинг входят H&M, H&M Home, Monki, COS, &Other Stories. Это более двух десятков магазинов и около 32 тыс. кв. метров торговых площадей.

Ранее мы писали, что в петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров.

Фото: Piter.tv