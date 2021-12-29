Стало известно, что "Горэлектротранс" закупит 57 новых низкопольных трамваев

Начальная максимальная цена контракта составила более 6,9 млрд рублей.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в Петербурге "Горэлектротранс" закупит 57 новых низкопольных трамваев. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Сегодня опередили поставщика, который, согласно описанию аукциона, предоставит 54 двухсекционных вагона и три трехсекционных. Начальная максимальная цена контракта составила более 6,9 млрд рублей.

Отмечается, что перед процедурой приемки транспорт должен пройти обкатку, пройдя не менее 50 километров. Кроме этого, обшивка салона трамвая должна быть выполнена из материалов, с которых можно легко удалять вандальные надписи, для комфорта пассажиров вагон должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха.

Ранее мы писали, что из-за ремонта путей на проспекте Стачек с 7 по 11 февраля сократится время работы трамваев. От остановки "Сосновая поляна" последний рейс отправится в путь 23:37.

Фото: Piter.tv