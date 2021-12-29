Из-за ремонта путей на проспекте Стачек с 7 по 11 февраля сократится время работы трамваев

От остановки "Сосновая поляна" последний рейс отправится в путь 23:37.

Из-за проведения работ на проспекте Стачек с 7 по 11 февраля сократили время работы трамвайного маршрута № 52. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Последние трамваи будут отправляться от остановки "Завод "Северная верфь" по будням в 23:00 и по выходным в 22:49. А от остановки "Сосновая поляна" последний рейс отправится в путь 23:37 по будням и в 23:22 по выходным.

Ранее на Piter.tv: маршрут автобуса № 42 временно изменили из-за проведения аварийных работ у дома № 52 на Малом проспекте В. О.

Фото: Piter.tv