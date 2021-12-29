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Маршрут автобуса № 42 временно изменили из-за проведения аварийных работ у дома № 52 на Малом проспекте В. О.
Сегодня, 16:11
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Маршрут автобуса № 42 временно изменили из-за проведения аварийных работ у дома № 52 на Малом проспекте В. О.

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Путь можно посмотреть на карте.

Сегодня, 6 февраля, автобус № 42 временно будет курсировать по измененному маршруту. Причиной тому стало проведение аварийных работ у дома № 52 на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". Посмотреть новый маршрут можно на карте. 

Ранее на Piter.tv: на смену маршрутке "МЕГА Парнас" придет автобус. Автобус № 247 будет отправляться от метро "Гражданский проспект". В маршрут войдет и станция "Девяткино". 

Кроме того, между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Теги: автобус 42, инфраструктура, проведение дорожных работ, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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