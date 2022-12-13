Стало известно, что Бастрыкин взял под личный контроль работу ГСУ СК по Петербургу

Издание сообщает, что приказ подписали накануне.

Во вторник, 24 января, глава СК РФ Бастрыкин подписал приказ о системе контроля за деятельностью Главного следственного управления по Петербургу. Его он берет на себя, пишет "Фонтанка".

Издание сообщает, что приказ подписали накануне. Так, теперь контроль за деятельностью ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александр Бастрыкин теперь оставляет за собой лично.

Ранее СК РФ проверит данные о сносе исторических зданий из-за строительства Большого Смоленского моста. Сооружение начнут возводить в конце 2022 года.М

Фото: Telegram / Информационный центр СК России