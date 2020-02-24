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Стало известно число жителей ДНР и ЛНР, получивших биометрический паспорт Украины

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Данные сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Стало известно число людей не из территории Украины, решивших обратиться за получением биометрического паспорта страны. Как уточнили в Государственной миграционной службе, среди обладателей такого типа документа – больше 950 тысяч человек, живущих на территории Донецкой и Луганской народных республик. Также новым типом паспорта обзавелись 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя, которым было достаточно выехать на Украину и представить там свои документы.

Отметим, что с 2015 года биометрические паспорта позволяют гражданам Украины приезжать в страны Европейского союза без виз.

Ранее стало известно, что мэр Савонлинны Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, Петербург и Ленинградская область.

Теги: безвиз, крым, миграция, паспорт, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Тема дня,

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