Стало известно число проголосовавших по поправкам в Конституцию в Петербурге и Ленобласти

Стало известно, сколько человек проголосовало по вопросу поправок в конституцию России в Петербурге и Ленинградской области.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по данным на 26 июня это количество приближается к миллиону человек – более 762 тысяч жителей Северной столицы и более 220 тысяч проголосовавших в 47 регионе.
Отметим, что всеобщее голосование по вопросу поправок в конституцию России стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Время работы участков – с 8 часов утра до 20:00, каждый день.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все