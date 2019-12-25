Стало известно число проголосовавших по поправкам в Конституцию в Петербурге и Ленобласти

Всеобщее голосование продолжится до 1 июня.

Стало известно, сколько человек проголосовало по вопросу поправок в конституцию России в Петербурге и Ленинградской области.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по данным на 26 июня это количество приближается к миллиону человек – более 762 тысяч жителей Северной столицы и более 220 тысяч проголосовавших в 47 регионе.

Отметим, что всеобщее голосование по вопросу поправок в конституцию России стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Время работы участков – с 8 часов утра до 20:00, каждый день.

Фото: Piter.tv