Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Антон Силуанов может лишиться должности первого вице-премьера.

Стало известно будущее министра из правительства Дмитрия Медведева. Глава министерства финансов Антон Силуанов лишится должности первого вице-премьера. Ожидается, что пост перейдет помощнику президента Андрею Белоусову. Однако окончательного решения еще нет. Такие сведения опубликовали журналисты Bloomberg.

По сведениям иностранных СМИ, при этом чиновник сохранит за собой пост в профильном ведомстве. Напомним, что Силуанов занимает должность министра финансов с 2011 года. Ранее место принадлежало руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину. Силуанов являлся его заместителем.

Белоусов в 2018 году выступал с предложением ввода налога на сверхдоходы для химических и нефтехимических корпораций.

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Видео: YouTube/Правительство России