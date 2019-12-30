Эксперт объяснил, что означает отставка правительства

15 января в российской власти наметились серьезные изменения.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" пояснили, что в техническом смысле означает отставка правительства.

До формирования нового правительства все министры носят статус исполняющих обязанности. На пост и.о. председателя правительства может претендовать один из заместителей председателя. На данный момент это вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьеры: Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Трутнев.

На внесение в Госдуму кандидатуры нового премьер-министра по закону у Владимира Путина было две недели, однако он сделал это в первый же день. После заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, президент предложил кандидатуру Михаила Мишустина. Глава ФНС России дал свое согласие.

Государственная дума рассмотрит кандидатуру в течение недели.

Ранее Piter.TV собрал информацию о чиновнике, претендующем на место нового премьер-министра РФ.

Фото: Дмитрий Медведев / VK