Стали известные специальные площадки, где можно запускать салюты

По словам Смирнова, 33 площадки успешно работали в прошлом году.

В Петербурге есть площадки, с которых можно легально запускать салюты в небо, а также использовать другую пиротехнику. Об этом рассказал Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Петербургу Петр Смирнов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".



По словам Смирнова, 33 площадки успешно работали в прошлом году. В этих местах ведется патрулирование и размещена пожарная техника. Их перечень размещается в том числе на сайте правительства города, на сайте МЧС.

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