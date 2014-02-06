  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известные специальные площадки, где можно запускать салюты
Сегодня, 22:35
112
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стали известные специальные площадки, где можно запускать салюты

0 0

По словам Смирнова, 33 площадки успешно работали в прошлом году.

В Петербурге есть площадки, с которых можно легально запускать салюты в небо, а также использовать другую пиротехнику. Об этом рассказал Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Петербургу Петр Смирнов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург". 
 
По словам Смирнова, 33 площадки успешно работали в прошлом году. В этих местах ведется патрулирование и размещена пожарная техника. Их перечень размещается в том числе на сайте правительства города, на сайте МЧС.

Ранее выстрел из ракетницы поджег автобус в столице Камчатки.

Фото: pexels

Теги: площадки, салюты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии