Стали известны итоги заседания Законодательного Собрания Петербурга

В Петербурге был принят документ о передаче полномочий по уборке дворовых спортивных и детских площадок от муниципалитетов районным администрациям.

Петербуржцам озвучили итоги заседания Законодательного Собрания. Встреча прошла сегодня, 31 января. Результами поделился глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский в своем tg-канале.

В Петербурге был принят документ о передаче полномочий по уборке дворовых спортивных и детских площадок от муниципалитетов районным администрациям.

Сегодня, 31 января, инициатива об изменении порядка оказания государственной социальной помощи малоимущим прошла первое чтение. Планируется определять право на получение поддержки, исходя из величины прожиточного минимума на душу населения, а не прожиточного минимума для соответствующих социально-экономических групп, как это было ранее.

На заседании депутаты утвердили закон о доплате инструкторам по спорту районных физкультурных центров. Средства будут получать сотрудники, которые работают с населением по месту жительства. Также во втором чтении был принят законопроект о ежемесячных выплатах почетным спортивным судьям страны, которые достили пенсионного возраста.

Ранее на Piter.tv: В Смольном объяснили, почему Петербург не закупает поезда со сквозным проходом.

Фото: Telegram / Спикер Бельский