Конторы финансируют около 17 студий озвучки пиратских фильмов и сериалов.

Стали известны спонсоры главных пиратских онлайн-кинотеатров в России. О них сказано в отчете международной компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, пишет Lenta.ru.

Из него следует, что пиратские онлайн-кинотеатры и спортивные трансляции в интернете спонсируют онлайн-казино и букмекерские конторы. Авторы отчёта уверяют, что по принципу follow the money раскрыли огромную структуру, в которой участвуют букмекеры, онлайн-казино, а также студии озвучки, хостинги, социальные сети.

Основным рекламодателем выступаю серые букмекеры. Они же создали партнёрскую программу для показа пиратских спортивных трансляций. Доход составляет около 20-40% от суммы проигрыша привлеченного игрока. Получается, что один стример может зарабатывать ежемесячно около 1,5 миллиона рублей.

Group-IB вычислили, что данные конторы финансируют около 17 студий озвучки пиратских фильмов и сериалов.

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