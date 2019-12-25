В последнее время мошенники довольно часто оформляют кредиты на человека, имея доступ к его телефону.

В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения. С инициативой выступил глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он изложил предложение в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом пишет RT.

По словам Кудесова, в последнее время мошенники довольно часто оформляют кредиты на человека, имея доступ к его телефону, после чего обналичивают деньги. Поэтому, считает активист, оформление займов через мобильные приложения следует запретить.

Ранее мы рассказывали, что каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством. Исследователи зафиксировали, что 31% владельцев банковских карт в России сталкивался с попытками мошенничества. Самый частый способ — мошенники пытаются узнать данные карты и после добиться перевода денег на подставной счёт. Четыре процента респондентов повелись на данную уловку и в результате понесли финансовые потери.

Фото: pixabay.com