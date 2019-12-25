Исследование НАФИ показало, что 43% опрошенных хотят получать новые знания в финансовой сфере.

Каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством. Об этом говорят данные исследования Национального агентства финансовых исследований.

Исследователи зафиксировали, что 31% владельцев банковских карт в России сталкивался с попытками мошенничества. Самый частый способ — мошенники пытаются узнать данные карты и после добиться перевода денег на подставной счёт. Четыре процента респондентов повелись на данную уловку и в результате понесли финансовые потери.

Также исследование НАФИ показало, что 43% опрошенных хотят получать новые знания в финансовой сфере. Самый частый запрос — как защититься от мошенников.

В исследовании приняли участие 85 тысяч респондентов. В каждом субъекте РФ опросили 1000 человек. Исследование НАФИ проводили в мае 2020 года.

Ранее Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества при помощи рекламы.

Видео: Youtube/ Kife DV