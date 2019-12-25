Мошенники предлагают широкий диапазон вариантов заработка и инвестиций.

Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества при помощи рекламы. С заявлением выступил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, мошенники стали использовать в целях обмана граждан финансовую рекламу, которая не содержит конкретики. Они предлагают широкий диапазон вариантов заработка и инвестиций — при этом не дают детальной информации по финансовым инструментам.

Причина участившихся подобных случаев, считает Лях, в пандемии коронавируса — люди стали больше сидеть дома, их финансовое положение могло ухудшиться, что делает их целевой аудиторией для мошенников. Лях считает, что они играют на желании человека разбогатеть. По его словам, сейчас рынок подобной рекламы обошёл по объёмам традиционный.

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Видео: Youtube/ Женя Фисмус