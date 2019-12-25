Стали известны соперники "Зенита" на время тренировочных сборов в Турции

Сборы будут проходить с 14 по 22 февраля.

На "Газпром"-тренировочных сборах в Турции "Зенит" проведет четыре матча. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Во время третьих зимних сборов команда встретится с владикавказской "Аланией" 17 февраля в городе Белек. Матч начнется в 11:00 по московскому времени. В этот же день, в 17:00, "Зенит" сыграет с "Кайратом" из Казахстана. Также два матча пройдет 22 февраля: сначала с клубом "Ислочи" из Минска в 11:00, затем в 17:00 с "Динамо".

Тренировочные сборы в Турции будут длиться с 14 по 22 февраля.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"