Стали известны сферы-лидеры по привлечению инвестиций в Петербург

Северная столица стала первой в списке российских городов по туристической привлекательности.

В пятницу, 10 июля, стало известно, какие сферы привлекают инвестиции в Петербург. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Председатель комитета по инвестициям Роман Голованов пояснил, что около 14% общих вложений составляют вложения в обрабатывающую промышленность. Также лидирует сфера фармацевтики. Помимо этого отличные результаты (20% от общих объемов инвестиций) показал транспортно-логистический комплекс города. Эксперт отметил, что растущий тренд, который задал 21 век – IT-сфера. Данная сфера уже популярна у инвесторов.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовятся запустить два новых производства с инвестициями в миллиард рублей.

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