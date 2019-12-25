Стали известны самые востребованные специальности в петербургских колледжах

За приемную кампанию 2022 года в профессиональные образовательные учреждения было подано 47,5 тыс. заявлений.

Приемная кампания в петербургские колледжи недавно подошла к концу. По её итогам удалось определить самые востребованные профессии среди учащихся, сообщил пресс-служба Смольного.

Первое место в рейтинге безоговорочно заняла специальность "Информационные системы и программирование", конкурс на которую в среднем составил 10 человек на место.Кроме того, достаточно много абитуриентов заинтересовались сферой образования и педагогики. Наиболее высокий конкурс среди колледжей оказался среди желающих обручиться на профессию "графический дизайнер" в реставрационно-художественном колледже. Он составил свыше 17 человек на место.

Отмечается, что за 2022 год абитуриенты подали в профессиональные образовательные учреждения более 47,5 тыс. заявлений. В колледжах предоставили 23,6 тыс. бюджетных мест, что превышает прошлогодний показатель на 7%.

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