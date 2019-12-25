Горелов подчеркнул, что говорить о потере обоняния и вкуса в этом вопросе сложно.

Стали известны самые распространённые симптомы COVID-19 у детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелова.

По его словам, при коронавирусе у детей чаще всего наблюдается высокая температура и кашель. Если они отсутствуют, то возможны проблемы с желудком.

Горелов подчеркнул, что говорить о потере обоняния и вкуса в этом вопросе сложно, так как дети сами не могут рассказать об этом симптоме.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии осложнений у привитых от COVID-19.

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