Стали известны самые популярные женские профессии в России

Данные Росстата приводят на портале канала RT.

Специалисты Росстата рассказали, какие профессии наиболее востребованны среди женщин в нашей стране. На первом месте в исследовании оказалась позиция продавца – 13,1% россиянок работают в этом качестве в сфере торговли. Вторую позицию заняла сфера образования – учительницами и воспитательницами трудятся 10,1% от общего числа работающих женщин в России. Далее в списке – сферы бизнеса и администрирования, персонал по экономической и административной деятельности и медсестры.

Отметим, что по данным на конец 3-го квартала 2019 года в России официально были трудоустроены 35,2 млн женщин.

Напомним, что ранее с Международным женским днем россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Отдельно глава государства выразил признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. Путин обратил внимание на то, что такой труд самый ответственный и благодарный.