Всего за 2019 год в России выявили 640 тысяч больных раком.

Стали известны российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком. В 2019 году больше всего онкологических заболеваний было выявлено в Архангельской, Брянской и Сахалинской областях. Об этом сообщают в Минздраве, пишет RT.

В этих субъектах на 100 тысяч населения приходится более 550 человек, заболевших раком. Пятёрку замыкают Мордовия и Пензенская область с показателем в 548 человек. Далее идут Орловская (546), Ярославская (543), Курская (537) и Ивановская (534) области, а также Севастополь (532).

Меньше всего в 2019 году онкологических заболеваний диагностировали в Дагестане. На 100 тысяч человек в республике приходится 163 человека с подтверждёнными злокачественными образованиями. Среди наименее проблемных регионов в плане онкологических заболеваний также Чечня,Ингушетия, Чукотка и в Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Санкт-Петербурге на 100 тысяч человек приходится 506 случаев онкозаболеваний, в Москве — 385.

Всего за 2019 год в России выявили 640 тысяч больных раком. Это на 2,5% больше, чем в 2018 году.

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