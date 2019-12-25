Стали известны результаты выборов губернатора Ленобласти

В выборах приняли участие половина зарегистрированных в Ленобласти избирателей.

Ленизбирком обработал 100% бюллетеней после выборов губернатора Ленинградской области. Больше всего голосов получил Александр Дрозденко. За него проголосовали 83,61% избирателей, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На втором месте оказался Андрей Лебедев (7,30%), на третьем ― Александр Перминов (4,57%). Александр Габитов получил поддержку 3,06% избирателей.

Всего явка на выборы составила 51,52%, а именно ― более 701 тыс. человек.

Напомним, единый день голосования прошел 13 сентября. Также можно было проголосовать на дому. Досрочное голосование было организовано 11 и 12 сентября.

Ленобласть и Петербург планируют создать агломерацию.

Фото: Piter.TV