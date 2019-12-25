Стали известны результаты выборов губернатора Ленобласти

Ленизбирком обработал 100% бюллетеней после выборов губернатора Ленинградской области. Больше всего голосов получил Александр Дрозденко. За него проголосовали 83,61% избирателей, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.
На втором месте оказался Андрей Лебедев (7,30%), на третьем ― Александр Перминов (4,57%). Александр Габитов получил поддержку 3,06% избирателей.
Всего явка на выборы составила 51,52%, а именно ― более 701 тыс. человек.
Напомним, единый день голосования прошел 13 сентября. Также можно было проголосовать на дому. Досрочное голосование было организовано 11 и 12 сентября.
Ленобласть и Петербург планируют создать агломерацию.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все