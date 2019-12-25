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Стали известны результаты выборов губернатора Ленобласти
Сегодня, 10:27
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nadezhda_sib

Стали известны результаты выборов губернатора Ленобласти

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В выборах приняли участие половина зарегистрированных в Ленобласти избирателей.

Ленизбирком обработал 100% бюллетеней после выборов губернатора Ленинградской области. Больше всего голосов получил Александр Дрозденко. За него проголосовали 83,61% избирателей, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На втором месте оказался Андрей Лебедев (7,30%), на третьем ― Александр Перминов (4,57%). Александр Габитов получил поддержку 3,06% избирателей. 

Всего явка на выборы составила 51,52%, а именно ― более 701 тыс. человек. 

Напомним, единый день голосования прошел 13 сентября. Также можно было проголосовать на дому. Досрочное голосование было организовано 11 и 12 сентября. 

Ленобласть и Петербург планируют создать агломерацию. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: выборы, дрозденко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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