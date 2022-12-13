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Стали известны результаты проб на холеру трех жителей Ленобласти
Сегодня, 21:53
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Стали известны результаты проб на холеру трех жителей Ленобласти

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Инфекция у всех троих не обнаружена.

Троех жителей Всеволожского района проверили на холеру – результаты проб оказались отрицательными. Об этом пишет издание 47news.

Напомним, что на минувших выходных три человека, живущих в Ленобласти, летели на одном борту самолета с гражданином Индии, который был госпитализирован с холерой. Ситуацию брал на контроль областной комздрав 23 июля. До получения результатов путешественников помещали на домашний карантин.

Пробы были взяли примерно у 400 человек, контактировавших с мигрантами из Индии в Тамбовской области: ни у одного из них не найдены проявления инфекции, сообщили в Смольном. 

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Фото: Piter.TV

Теги: борьба с инфекциями, холера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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