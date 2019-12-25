Трёх жителей Ленобласти проверяют на холеру

Ситуацию контролирует областной комитет по здравоохранению.

У трёх жителей 47-ого региона, контактных по заболеванию холерой в Тамбовской области, взяли пробы на инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Клинические проявления у всех контактировавших с заболевшим ленинградцев отсутствуют. Ситуацию контролирует областной комитет по здравоохранению.

Отметим, что ранее в Тамбовской области двое мигрантов из Индии были доставлены в больницу с подозрением на холеру. У одного из них обнаружили клинические проявления. В общей сложности пробы были взяты примерно у 400 человек, контактировавших с ними: ни у одного из них не найден проявлений инфекции.

Напомним, что холера относится к острым кишечным инфекциям. Симптомами выступают диарея, рвота, быстрая потеря организмом жидкости и обезвоживание, которое может привести к смерти. Болезнь распространена в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.

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Фото: Piter.TV