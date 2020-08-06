Средняя зарплата на госслужбе в России — 35 тысяч рублей.

Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами чиновников. Информация об этом содержится в исследовании аналитического центра "Авито Работа".

Самые большие заработные платы среди государственных служащих в Москве и Санкт-Петербурге, самые низкие — в Саратове и Ульяновске.

За второй квартал 2020 года количество вакансий на чиновничью должности выросло на 20%, за год — на 43%. Отмечается, что общее количество вакансий во втором квартале увеличилось всего на 6%, но их на 4% меньше, чем в 2019 году.

Больше всего вакансий на госслужбу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. При этом быстрее всего их количество росло в Омске, где прирост составил +450% за год. В Екатеринбурге их количество выросло на 125%), в Барнауле и Тольятти прирост был +100%.

Согласно исследованию, средняя зарплата на госслужбе в России — 35 тысяч рублей. За год она выросла на 9%, за второй квартал 2020 года — на 2%. Средняя зарплата в России при этом 41,5 тысячи рублей. За квартал она выросла на 7%, за год — на 10%.

В столице средняя зарплата чиновника - 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 41,5 тысяча рублей. Третье место занимает Барнаул - 40 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата у госслужащих в Ульяновске - 23,8 тысячи рублей. Чуть повыше в рейтинге Саратов — 23,9 тысячи, и Воронеж — 24,2 тысячи.

Исследование проводилось с 27 по 30 июля, проанализировано три тысячи вакансий.

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