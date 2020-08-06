Среди тех, кто хотел бы работать после 70 лет 14% мужчин и 7% женщин.

Россияне задумались о возможности выхода на пенсию раньше срока. Об этом говорят опросы сервисов "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. О результатах пишет агентство ТАСС.

Отмечается, что 31% среди опрошенных респондентов хотел бы выйти на пенсию до 55 лет. При этом 69% признались, что не хотят бросать работу так рано. Среди тех, кто хотел бы работать после 70 лет 14% мужчин и 7% женщин.

При этом 80% опрошенных признались, что не имеют возможности уйти на пенсию до наступления официального пенсионного возраста из-за отсутствия источников дохода при данном сценарии. Только 4% респондентов признались, что у них достаточно накоплений для того, чтобы уйти на пенсию раньше срока. Также 3% считают, что их при уходе с работы будут содержать родственники.

Почти половина опрошенных (49%) заявили, что не предпринимают никаких действий для того, чтобы накопить денег и раньше уйти на пенсию. Около 26% планируют начать предпринимать такие попытки позже. На старость копят 8% респондентов, 6% уже купили недвижимость для будущей сдачи её в аренду, а 9% заявили, что правильно воспитывают детей, поэтому они будут помогать в старости.

Ранее мы писали, что пенсионный фонд обеспечил пенсионерам рекордную доходность за счёт инвестиций.

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