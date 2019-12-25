Результата удалось достичь за счёт инвестирования в консервативные бумаги.

Пенсионный фонд обеспечил пенсионерам рекордную доходность за счёт инвестиций. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что доход государственной управляющей компании ВЭБ от инвестиций в ПФР увеличился и оказался выше среднего дохода от инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.

Доход от вложений в Центральный банк стал рекордным за последние годы — доходность по пенсионным накоплениям составила 8,2% годовых. До этого она, как правило, не превышала 7%. Такого результата удалось достичь за счёт инвестирования в консервативные бумаги.

Ранее мы писали, что социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.

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