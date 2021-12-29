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Стали известны районы Петербурга, которые лидируют по предложению офисных помещений
Сегодня, 22:33
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Стали известны районы Петербурга, которые лидируют по предложению офисных помещений

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По данным экспертов, всего в городе ввели в эксплуатацию около 114 тыс. квадратных метров под офисные помещения.

В Петербурге Центральный, Петроградский и Московский районы стали лидерами по предложению офисных помещений. Исследование рынка об этом во вторник, 11 января, опубликовала консалтинговая компания IPG.Estate.

По данным экспертов, всего в городе ввели в эксплуатацию около 114 тыс. квадратных метров под офисные помещения. В прошлом году общий объем офисов в Петербурге достиг 4,2 млн квадратных метров, а объем качественных офисных помещений — 2,8 млн квадратных метров.

Согласно исследованию рынка, около 70% занимают офисы класса В. Офисов класса А в Петербурге около 30%. Лидером по предложению офисов класса А стал Центральный район, больше всего офисов класса В в Московском районе. 

Эксперты прогнозируют, что в этом году в эксплуатацию введут  около 400 тыс. квадратных метров офисных площадей. Отмечается, что спрос достиг допандемийного уровня. Наиболее привлекательные для арендаторов в Петербурге — гибкие офисные помещения и офисы для банковского сектора.

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Фото: pexels

Теги: офис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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