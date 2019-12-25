Стали известны последствия после коронавируса

Об этом рассказал специалист комитета по здравоохранению.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился предположением о последствиях, которые могут появиться у пациентов, которые переболели коронавирусом.

По мнению специалиста, утомляемость, одышка и кашель могут беспокоить какое-то время после выздоровления. Также Макаренко уверен, что тем, кто болел средней и тяжелой формой коронавируса, нужна реабилитация. Реабилитация проходит три недели за счет фонда ОМС. Планируется также увеличить срок реабилитации на неделю.

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Фото: Piter.TV