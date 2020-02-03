Стали известны последствия черепно-мозговой травмы у детей

Так, без должного обследования и лечения любое сотрясение может негативно сказаться на будущем развитии ребенка, привести к расстройствам памяти и внимания.

Заведующая отделением нейрохирургии детской горбольницы №5 имени Филатова Наталья Стерликова рассказала об опасности различных детских травм. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Так, без должного обследования и лечения любое сотрясение может негативно сказаться на будущем развитии ребенка, привести к расстройствам памяти и внимания. Степень тяжести травмы заранее очень трудно прогнозировать. Особенно тяжелыми считаются падения с высоты, удары затылочной областью. Стерликова добавила, что сложно оценить степень тяжести травмы.

Степень тяжести травмы заранее очень трудно прогнозировать. Даже когда приезжает скорая, она не может сразу оценить степень тяжести травмы. Это можно сделать только в стационаре при обследовании узкими специалистами и на специальном оборудовании. сообщила Наталья Стерликова.

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Фото: Piter.tv